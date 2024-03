Stiri pe aceeasi tema

- Media salariala pentru femei a ajuns la 6.026 de lei, depașind-o pentru prima data pe cea pentru barbați, care a fost de 5.804 lei, in luna februarie, a anunțat vineri, de 1 martie, Ministerul Muncii. Ministerul Muncii anunța ca decalajele salariale dintre femei și barbați sunt tot mai reduse. De…

- Potrivit unei postari publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii, numarul femeilor care acced pe functii de conducere este tot mai mare in Romania, conform datelor Inspectiei Muncii. Astfel, decalajele salariale dintre femei si barbati sunt tot mai reduse."Stiu ca nu este usor pentru femei…

- 3.404 persoane au suferit accidente de munca in primele 9 luni ale anului 2023, cu 6,7% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS).Sectoarele economiei nationale in care au fost cele mai multe accidente…

- Sapte noi ocupatii recunoscute in Romania, urmand sa fie introduse in COR. Sapte noi ocupatii urmeaza sa fie introduse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) in baza ordinului comun semnat de ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, si de presedintele Institutului National…

- Sapte noi ocupatii urmeaza sa fie introduse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) in baza ordinului comun semnat de ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, si de presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei, in urma solicitarilor angajatorilor. Insa…

- ”Actualizarea permanenta a ocupatiilor face parte din preocuparea constanta a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de a adapta COR la evolutiile pietei muncii si la noile tehnologii care impun schimbarea standardelor ocupationale”, a declarat, luni, ministrul Simona Bucura – Oprescu, intr-un…

- Numarul mediu de contracte de munca active in Romania a crescut in 2023 fata de anul precedent, cu peste 63.000, la 6,725 milioane, fiind cel mai mare avans din ultimii 5 ani, a anuntat joi Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, anul 2023 se incheie…

- ”Anul 2023 se incheie cu doua recorduri, atat in privinta numarului mediu de salariati cat si in privinta numarului de contracte individuale de munca. Numarul mediu de contracte de munca a fost, in 2023, de 6.725.745, cu aproape un milion in plus fata de 2013, cand numarul acestora a fost de 5.747.294”,…