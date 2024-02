Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un efort de a ține pasul cu schimbarile din piața muncii și tehnologii noi, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat introducerea a șapte noi ocupații in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR). Ordinul comun, semnat de ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu,…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale anunța creșterea alocațiilor pentru 3,6 milioane de copii romani. ”Alocațiile de stat pentru copii cresc din ianuarie 2024 cu 13,8%. Primele alocații majorate vor fi platite in luna februarie a anului in curs. 3,6 milioane de copii și tineri care urmeaza cursuri…

- Daca nu vor primi salarii majorate, nu vor asigura datele statistice pentru programul national si Eurostat, iar in 2024 vor refuza centralizarea rezultatelor alegerilor! N. Dumitrescu Dupa zile bune de proteste fara niciun efect, pe tema majorarii salariilor, angajații Direcției Județene de Statistica…