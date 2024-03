Stiri pe aceeasi tema

- Femeile caștiga mai bine decat barbații! E o premiera in Romania. Media salariala in luna februarie, in randul femeilor, a fost de 6.026 de lei brut, pe cand, in cazul barbaților, suma a fost de 5.804 lei brut. Prin comparație, in urma cu cinci ani, in februarie 2019, media salariala a femeilor era…

- In premiera, in Romania femeile caștiga mai mult decat barbații. De asemenea, este in creștere numarul femeilor care ocupa funcții de conducere, conform datelor recente, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Femeile mai bine platite In luna februarie anul acesta, in premiera, media salariului…

- Potrivit unei postari publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii, numarul femeilor care acced pe functii de conducere este tot mai mare in Romania, conform datelor Inspectiei Muncii. Astfel, decalajele salariale dintre femei si barbati sunt tot mai reduse."Stiu ca nu este usor pentru femei…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a semnat, la Liege, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economie sociala, a informat , ieri, ministerul de resort, citat de Agerpres. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, documentul…

- Ce pensie va incasa un roman pentru 35 de ani de munca pe salariul minim? Ministrul Muncii aduce niște clarificari importante. Simona Bucura Oprescu a anunțat cat va caștiga un roman care a lucrat 35 de ani, dar doar pe salariul minim pe economie. Se pare ca veștile sunt unele cat se poate de bune.…

- O companie relocata din Rusia, specializata in producția de anvelope pentru autoturisme, cauta peste 500 de angajați pentru fabrica pe care o construiește in Bihor, scrie Mediafax.Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit cu Susanna Tusa, CEO Nokian Tyres Romania.…

- Numarul mediu de contracte de munca active in Romania a crescut in 2023 fata de anul precedent, cu peste 63.000, la 6,725 milioane, fiind cel mai mare avans din ultimii 5 ani, a anuntat joi Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, anul 2023 se incheie…

