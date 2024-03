Românii care vor putea ieși mai repede la pensie, fără penalizare Recent au aparut discuții intense in spațiul public privind noua lege a pensiilor din Romania, deoarece aceasta a eliminat unele perioade care anterior erau considerate parte a stagiului de cotizare, cum ar fi perioada in care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate. De asemenea, persoanele care locuiesc in zone poluate nu vor mai putea ieși la pensie mai devreme cu doi ani, așa cum era posibil pana in prezent. Conform noii legi a pensiilor, exista doua categorii de romani care ar putea beneficia de ieșirea la pensie anticipata. Prima categorie include lucratorii care au desfașurat activitați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

