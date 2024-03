Impozit pentru pensie – romanii scutiți Ministrul Muncii a clarificat pensiile pentru care nu se platește niciun impozit: „Este crucial ca romanii sa fie informați in aceasta privința!” In ultima perioada, au aparut numeroase discuții in spațiul public cu privire la posibila supraimpozitare a pensiilor. Recent, un proiect propus de PNL a starnit dezbateri, care prevedea impunerea CASS pentru pensiile ce depașeau 4.000 de lei. Mai exact, suma care depașea acest prag urma sa fie impozitata cu 10%, similar salariilor . Cu toate acestea, social-democrații au votat impotriva introducerii acestei noi…