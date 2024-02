Stiri pe aceeasi tema

- ”In momentul in care vom avea un program pentru toate alegerile, pentru tot anul electoral, in momentul acela este posibil sa avem si comasare. Nu as duce discutiile in zona de negocieri politice. Eu imi doresc, ca si prim-ministru, sa dau tot ce inseamna modificare legislativa pe tot anul electoral,…

- Punctele de stabilitate din noua lege a pensiilor 2024. De ce dupa recalculare NU le cresc pensiile celor care au lucrat dupa prima decizie de pensionare Punctele de stabilitate din noua lege a pensiilor 2024. De ce dupa recalculare NU le cresc pensiile celor care au lucrat dupa prima decizie de pensionare…

- CARAȘ-SEVERIN – O masura pentru ridicarea nivelului de trai al acestora o reprezinta creșterea pragului de neimpozitare a pensiilor! Guvernul condus de primul-ministru Marcel Ciolacu analizeaza ridicarea pragului de neimpozitare a pensiilor, o masura menita sa sprijine pensionarii cu venituri mai mici,…

- Romanii se pot pensiona anticipat, daca au un stagiu contributiv de 40 de ani, potrivit ministrului Muncii.Simona Bucura-Oprescu a explicat ca barbații se pot pensiona chiar și la 60 de ani, daca au un stagiu de cotizare de 40 de ani."Noua lege a pensiilor vine cu reducerea varstei de pensionare pentru…

- Veste buna pentru romani. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a explicat cum se pot pensiona unii oameni mai devreme cu cinci ani și fara a fi penalizați in vreun fel, conform noii legi a pensiilor. Romanii se pot pensiona numai daca au un stagiu contributiv de 40 de ani. Barbații pot ieși la pensie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marți, legea pensiilor, adoptata saptamana trecuta in Parlament. Astfel pensiile se vor mari , incepand cu anul viitor. Prima data acestea vor crește pe 1 ianuarie cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei iar apoi de la 1 septembrie, pensiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marți, legea pensiilor, adoptata saptamana trecuta in Parlament. Astfel pensiile se vor mari , incepand cu anul viitor. Prima data acestea vor crește pe 1 ianuarie cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei iar apoi de la 1 septembrie, pensiile…