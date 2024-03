Femeile câștigă mai bine decât bărbații Femeile caștiga mai bine decat barbații! E o premiera in Romania. Media salariala in luna februarie, in randul femeilor, a fost de 6.026 de lei brut, pe cand, in cazul barbaților, suma a fost de 5.804 lei brut. Prin comparație, in urma cu cinci ani, in februarie 2019, media salariala a femeilor era de 3.648 de lei brut, iar barbații caștigau 3.819 lei. Este vorba despre salariile brute declarate in REGES de catre angajatori, potrivit Ministerului Muncii . Femeile se mandresc nu doar cu salarii mai mari, ci și cu tot mai multe funcții de conducere. Numarul femeilor in poziții-cheie a crescut constant,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

