- Ministrul Muncii vine cu informații pentru pensionarii care nu pot obține adeverințele de vechime in munca pentru recalculare. Exista posibilitatea in care anumiți romani sa nu poata obține aceste documente de la angajatorii care nu mai sunt in stare de funcționare. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu,…

- Mulți romani au grija cheltuielilor de baza. Pentru 1 din 2 romani, cheltuielile de baza sunt principala preocupare cand vine vorba de situatia personala, iar printre cele mai mari ingrijorari pentru tinerii din Romania se afla nivelul salariilor (40%) si sanatatea fizica (38%), releva rezultatele studiului…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, vineri, la Beclean, despre drumul expres al Nordului. “Avem urmatoarea abordare pe tot ceea ce inseamna acest drum expres al Nordului si aceasta este de tipul urmator si as vrea sa discutam de intreg traseul. Vorbim prima data de Oar – Satu Mare, care este in licitatie…

- 1 martie aduce vești imbucuratoare: decalajele salariale intre barbați și femei sunt in scadere, iar numarul femeilor care acced in poziții de conducere este in creștere in Romania, conform datelor prezentate de Inspecția Muncii, o instituție subordonata Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale…

- Ajutorul dat de Romania pentru Blue Air este incompatibil. Comisia Europeana a anunțat vineri ca ajutorul de stat de aproape 34 milioane de euro acordat de Romania pentru Blue Air in anul 2020 este incompatibil, iar instituția ordona recuperarea sa, scrie economedia.ro . Blue Air a intrat in insolvența…

- Satenii prefera sa primeasca ajutoare de stat de 2.000 de lei decat sa munceasca la autostrazi, pe 4.500-5.000 de lei. Constructorii de autostrazi din Romania au o mare problema: lipsa forței de munca, care devine tot mai acuta. Pe loturile cele mai dificile ale autostrazii, Tigveni-Cornetu și Cornetu-Boița,…

- Ministrul kazah al transporturilor, Marat Karabayev, s-a intalnit cu ministrul roman al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la București, in Romania, și au discutat despre cooperarea bilaterala in transport și logistica, in special despre proiectele din cadrul Rutei Internaționale de…

- Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania, cu peste trei milioane de abonați pe Youtube. Tanarul in varsta de 22 de ani are și propria companie de producție video, unde merge zilnic la munca, are și mai mulți angajați. La doar 13 ani, Selly a devenit partener afiliat YouTube și, de atunci, a primit…