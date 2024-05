Vloggerul Selly și NATO – baba și mitraliera Hodoronc-tronc. Vloggerul Selly le va vorbi tinerilor la un eveniment NATO, organizat pentru tineri la Miami, pe 13 mai NATO Youth Summit este o inițiativa prin care Organizația Nord Atlantica vrea sa comunice valorile sale tinerilor și care anul trecut a avut loc la Bruxelles. transmite Antena 3 CNN . „Nu exista nicio legatura cu Geoana sau staff-ul sau. Nu am fost eu sunat de la NATO, am fost invitat oficial de cei care reprezinta acest eveniment și nu au legatura cu Geoana. Nu fac campanie pentru nimeni”, a spus Selly la Realitatea PLUS. Alaturi de el va participa și Kurt Campbell, adjunctul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

