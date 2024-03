Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…

- Bucureștiul, capitala Romaniei, relateaza trimisul special al RFI, Pierrick Bonno, gazduiește miercuri și joi Congresul Partidului Popular European (PPE), primul grup politic din Parlamentul European, din care fac parte partidele de dreapta și de centru, indeosebi Uniunea Creștin-Democrata (UCD) din…

- Armata iordaniana a declarat luni ca a efectuat o serie de lansari aeriene de ajutoare umanitare, alimente si alte provizii „direct catre populatia palestiniana” din Fasia Gaza asediata, inclusiv de catre un avion al armatei franceze, informeaza AFP.

- Reprezentanții Comisiei Europene vor anunța vineri ca Bruxelles-ul a deblocat fondurile de redresare pentru Polonia, a declarat, joi, premierul de la Varșovia, Donald Tusk, in fața parlamentului, conform mediafax. "Maine (vineri - n.r.) vom auzi de la reprezentanții Uniunii Europene ca Polonia a…

- Președintele Comisiei Europene a indicat ca Europa Centrala și de Est ar trebui sa fie luata in considerare un astfel de post important. Urmatoarea Comisie Europeana ar trebui sa includa un comisar dedicat Apararii, a declarat sambata Ursula von der Leyen.

- Franta si Iordania au parasutat, in noaptea de joi spre vineri, cu doua avioane, unul francez, sapte tone de ajutoare umanitare si sanitare in Fasia Gaza. Acolo, celor aproximativ 2,4 milioane de locuitori le lipseste totul, dupa aproape trei luni de razboi, a anunțat vineri, 5 ianuarie, presedintele…

- MOȘUL PE ROȚI … Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, piloții din cadrul ACS Barlad Off Road au fost spiridușii lui Moș Craciun și au dus daruri la 50 de familii cu mulți copiii din doua sate ale comunei Puiești, cele mai defavorizate sate din preajma Barladului. De 11 ani, acești ingeri…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a promis vineri presedintelui Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, sa continue livrarea de ajutor umanitar catre Fasia Gaza si a cerut sa „inceteze varsarea de sange”, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.