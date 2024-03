Stiri pe aceeasi tema

- Prima nava care remorcheaza o barja cu ajutoare umanitare catre Gaza a descarcat provizii pe țarm, potrivit bbc.com. Este vorba despre Nava spaniola Open Arms, plecata marți din Cipru cu 200 de tone de alimente spre teritoriul palestinian, despre care ONU spune ca se afla in pragul foametei.

- Prima nava care a remorcat o barja de ajutoare umanitare catre Gaza a descarcat proviziile pe tarm. Nava spaniola Open Arms a plecat din Cipru marti cu 200 de tone de alimente de care este nevoie disperata in Gaza, despre care ONU spune ca este in pragul foametei, informeaza BBC, preluata de news.ro

- Nava de ajutor pentru Gaza, Open Arms, sub pavilion spaniol a plecat marți din Cipru și va ajunge joi dimineața in Palestina, scrie The Guardian. Nava, care remorcheaza o barja cu pana la 200 de tone de apa, alimente și medicamente vitale, va fi prima ambarcațiune care strabate cordonul umanitar deschis…

- O nava aparținand Organizației neguvernamentale Open Arms, care a imprumutat un culoar maritim intre Cipru și Fașia Gaza, a pornit marți, 12 martie dimineața, catre Gaza, unde populația se afla in pragul foametei. La bord se afla o importanta cantitate de alimente, medicamente și alte bunuri de stricta…

- O nava cu ajutoare umanitare, care trebuia sa plece duminica spre Gaza, este inca ancorata in Cipru, luni dimineața, potrivit BBC. O organizație caritabila care conduce misiunea a declarat pentru BBC ca este „o situație care evolueaza rapid și fluid”, dar spera ca nava, Open Arms, va pleca in curand.…

- UE deschide un coridor maritim pentru a trimite ajutoare din Cipru catre Gaza, pe fondul temerilor legate de foamete, conform Mediafax. O livrare pilot este așteptata sa porneasca sambata, cu o nava operata de un grup spaniol de cautare și salvare, Open Arms, care va primi alimente furnizate de organizația…

- UE deschide un coridor maritim pentru a trimite ajutoare din Cipru catre Gaza, pe fondul temerilor legate de foamete. Președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat ca se așteapta ca livrarea pilot sa porneasca sambata, dar nu a precizat unde vor fi debarcate sau descarcate transporturile.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…