Gaza: Au fost livrate primele ajutoare alimentare venite pe mare din Cipru

Stiri pe aceeasi tema

- A ship taking almost 200 tons of food to Gaza left a port in Cyprus early on Tuesday in a pilot project to open a new sea route for aid to a population on the brink of famine, according to Reuters. The charity ship Open Arms was seen sailing out of Larnaca port in Cyprus, […] The post First aid ship…

- Potrivit calendarului alegerilor din 2024, alegerile europarlamentare au fost comasate cu cele locale, care vor avea loc pe 9 iunie 2024. Chiar daca PNL și PSD au decis sa mearga pe liste comune pentru Parlamentul European, PUSL nu se regasește in aceasta ecuație. Prin urmare, in baza deciziei Biroului…

- Echipa de avocați care a reprezentat Romania in procesul intentat de compania Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Washington a publicat, sambata, un comunicat in care vorbește despre felul in care Romania a caștigat aceasta disputa legala. „Pe parcursul arbitrajului, parțile au facut schimb…

- Tot mai mulți cetațeni europeni, printre care mulți romani și unguri, se prefac ca sunt ucraineni și solicita autoritaților din Germania ajutoare sociale destinate refugiaților din calea invaziei ruse. Autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg au identificat mai multe persoane care susțin ca…

- Președintele american Joe Biden se apropie de o „ruptura” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in timp ce frustrarea crește la Casa Alba in legatura cu comportamentul Israelului in actualul sau asalt asupra Fașiei Gaza, a relatat duminica Washington Post. Citand surse anonime, cotidianul american…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut vineri armatei sa elaboreze un ”plan combinat” de evacuare a civililor din Rafah si de „distrugere” a combatantilor Hamas din acest oras din sudul Fasiei Gaza, care este si ultimul adapost al populatiei palestiniene refugiate din restul teritoriului dupa…

- Scandal mare la o Primarie in județul Vaslui. Un scandal amoros a zdruncinat liniștea comunei Duda Epureni, viceprimarul Emanuel Dragunoiu fiind acuzat de un tanar din sat, Marian Zota, ca i-a spart casa. Barbatul susține ca alesul local ar intreține, de mai bine de un an de zile, o relație extraconjugala…

- Autoritatile din judetul Timis au declansat, marti, Planul Rosu de Interventie in urma unui accident rutier care s-a produs la Sanandrei si in care au fost implicate un TIR si un autobuz. Traficul pe DN 69 este oprit pe ambele sensuri. Primele informatii arata ca sunt 11 victime, intre care soferul…