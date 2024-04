Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți impiegați de mișcare au fost prinși beți la munca, arata rezultatele unui control realizat in primele trei luni ale anului de catre politisti impreuna cu reprezentantii Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana.

- Profesorul de Geografie din Bucuresti acuzat ca are o relație cu o eleva a fost reținut pentru viol. Politistii au fost sesizati de catre directorul institutiei de invatamant, dupa ce imagini cu eleva si profesorul au aparut pe o retea de socializare. ”Astazi, 12 aprilie 2024, politisti din cadrul Directiei…

- Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a primit sentința definitiva in dosarul in care era acuzat de delapidare, un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, potrivit jurnalulolteniei.ro. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o funcție publica timp de doi ani, drept urmare va fi revocat din…

- Caz cutremurator la spitalul Județean Bacau, dupa ce o femeie insarcinata in patru luni a murit la nici 24 de ore de la internare. Sarcina se oprise din evoluție și avea dureri puternice. Familia acuza ca intervenția chirurgicala s-a facut prea tarziu și a facut mai multe plangeri la Colegiul Medicilor,…

- Firmele care angajeaza lucratori straini vor fi obligate sa incheie contractul individual de munca in maxim 15 zile lucratoare de la intrarea strainului pe teritoriul Romaniei, ori, dupa caz, de la obținerea noului aviz de angajare, in cazul vizei de lunga ședere pentru angajare in munca. In caz contrar…

- O organizație caritabila din SUA a declarat ca un transport de aproape 200 de tone de ajutoare alimentare a ajuns marți la oamenii infometați din nordul Fașiei Gaza, la o saptamana dupa ce a fost trimis pe o ruta maritima din portul cipriot Larnaca. World Central Kitchen (WCK), in colaborare cu Emiratele…

- Protest inedit chiar la ușa Guvernului. Angajații SGG au parasit birourile și au ieșit sa protesteze chiar in curtea instituției, fiind nemulțumiți de salarii. Un protest spontan are loc la aceasta ora la Secretariatul General al Guvernului, instituția care gestioneaza activitatea Executivului din punct…

- Un pakistanez si un indian, ambii veniti la munca in Romania, au fost rapiti din Bucuresti si sechestrati intr-un apartament din Brasov. Rapitorii au luat legatura cu familiile celor doi si le-au cerut 10.000 de euro pentru a-i lasa in libertate. Politisții romani au descoperit o grupare de pakistanezi…