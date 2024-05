Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea secretarului de stat american, Antony Blinken, ca Organizația Mondiala a Sanatații sa invite Taiwanul la conferința din acest an contravine grav principiului unei singure Chine și celor trei comunicate comune chino-americane. Astfel, Beijingul indeamna administrația SUA sa nu mai fluture…

- China este dispusa sa vada SUA increzatoare, deschise și prospere și spera ca SUA sa aiba, de asemenea, o viziune pozitiva asupra dezvoltarii Chinei, a declarat, vineri, președintele Chinei, Xi Jinping, in timpul intalnirii sale din Beijing cu secretarul de stat american Antony Blinken. El a subliniat…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a ajuns, marți, la Shanghai, incepandu-și a doua vizita in China din mandatul sau. Inainte de vizita sa, SUA au exagerat continuu teoria „supracapacitații industriei Chinei” prin intermediul mass-media, in special in domeniul vehiculelor electrice. In 2023,…

- Stabilirea parteneriatului trilateral SUA – Marea Britanie – Australia va duce la provocarea confruntarii militare, prin cooperarea militara, a declarat Zhu Fenglian, purtator de cuvant al Biroului Afacerilor din Taiwan din cadrul Consiliului de Stat al Chinei. Potrivit acesteia, parteneriatul vizeaza…

- In calitate de ambasador al bunavoinței la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pentru tuberculoza și SIDA, Peng Liyuan a vizitat comunitatea Dongjing din districtul Yuhua al orașului Changsha, capitala provinciei chineze Hunan, pentru a afla situația activitaților in prevenirea și controlul tuberculozei.…

- China se opune valorificarii problemei drepturilor omului ca un subiect politic și un mijloc și dorește promovarea și protejarea prin dialoguri constructive a drepturilor omului, a declarat, miercuri, Chen Xu, reprezentantul permanent al Chinei pe langa Biroul Națiunilor Unite (ONU) din Geneva și alte…

- Japonia a deversat apa contaminata nuclear in ocean, eveniment legat de sanatatea oamenilor, mediului maritim global și de interesele publice internaționale, a declarat Mao Ning, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Potrivit acesteia, țarile lumii, inclusiv China, au adoptat masuri…

- Operațiunile militare ale SUA și ale altor țari escaladeaza situația din Orientul Mijlociu, intensificand conflictele, a declarat Zhang Jun, reprezentantul permanent al Chinei la ONU, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, convocata in urma atacurilor aeriene asupra unor ținte din Irak…