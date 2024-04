Grevă generală la Poșta Română. Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania a decis sa declanșeze conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale incepand de luni, 1 aprilie. Compania de stat Poșta Romana a catalogat conflictul de munca drept artificial și a dat asigurari celor doua milioane de pensionari ca nu vor fi afectați de acțiunile poștașilor. ”Compania a solicitat […] The post Greva generala la Poșta Romana. Ce se intampla cu pensiile in luna aprilie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea Postei Romane se deruleaza in mod normal, luni dimineata, in cele mai multe judete ale tarii, precizeaza reprezentantii companiei, in contextul in care Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania a anuntat declansarea grevei generale incepand cu ora 00:00. "La aceasta ora, activitatea…

- "Au trecut 115 zile de cand conducerea Companiei Nationale Posta Romana a avut prima decizie referitoare la Contractul Colectiv de Munca 2024. De atunci si pana acum au trecut 110 zile degeaba, fara ca managementul companiei sa fi avut vreo intentie de a discuta cu responsabilitate acest document ce…

- Greva generala la Posta Romana in data de 1 Aprilie. Conducerea companiei a anunsat ce se intapla cu pensiile in aceasta luna. Conducerea Companiei Nationale „ Posta Romana ” a luat la cunostinta de decizia Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania de a declansa conflictul colectiv de munca sub…

- Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania a luat decizia a declansa conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale in data de 1 aprilie, anunta Posta Romana, intr-un comunicat citat de News.ro. Posta Romana sustine ca cei peste doua milioane de pensionari care primesc banii prin intermediul…

- Federatia Solidaritatea Sanitara anunta ca manifestațiile pe care le organizeaza saptamana aceasta in București, precum și depunerea unor solicitari formale la Ministerul Sanatații, sunt doar ultimi pași premergatori pentru declanșarea unei greve generale in sistemul medical. ”Demonstratiile pe care…

- A fost stabilit un calendar al procesului dintre Pfizer si Romania, initiat pe tema vaccinurilor anti-COVID, iar in urmatoarele patru luni se vor putea depune documente. In cadrul procedurii, compania farmaceutica solicita plata pentru aproape 29 de milioane de doze de vaccin. ”In contextul in care…

- Compania TAROM nu va opera joi cursele RO301 si RO 302 pe relatia Bucuresti – Frankfurt, din cauza grevei personalului de securitate de pe aeroportul din Germania, scrie Agerpres. Greva personalului de securitate de pe aeroportul din Frankfurt, ce se va desfasura in cursul zilei de maine, 1 februarie,…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…