Greva poștașilor s-a încheiat! Ce se întâmplă cu pensiile pe aprilie? „O sa avem periodic intalniri la minister, atat pe tema aplicarii contractului colectiv de munca, dar și asupra modului in care se deruleaza relația și dialogul social intre cele doua parți”, a declarat Bogdan Ivan.Maine, cand va fi semnat noul contract colectiv de munca, in care vor fi incluse și majorarile de salarii, va lua sfarșit și greva. Principalii afectați de greva poștașilor au fost pensionarii, pentru ca marea majoritate a seniorilor Romaniei, așa iși primește pensia: luna de luna, in plic, de la poștaș. Citește și: Greva generala la Poșta Romana. Conducerea companiei a fost informata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

