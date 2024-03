Doctorii ies iar în stradă. Demonstraţiile din 11 martie, ultimele înainte de greva generală Federatia Solidaritatea Sanitara anunta ca manifestațiile pe care le organizeaza saptamana aceasta in București, precum și depunerea unor solicitari formale la Ministerul Sanatații, sunt doar ultimi pași premergatori pentru declanșarea unei greve generale in sistemul medical. ”Demonstratiile pe care le organizam luni, 11 martie, in capitala, si proiectul de Acord privind procedura de greva constituie […] The post Doctorii ies iar in strada. Demonstratiile din 11 martie, ultimele inainte de greva generala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

