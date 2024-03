Aproximativ 5000 de angajati din sanatate sunt asteptati sa protesteze luni in Bucuresti, aceasta fiind ultima actiune inaintea grevei generale. Mitingul incepe la ora 11.00, in Piata Victoriei, va continua cu un mars si un miting la ministerele Muncii si Sanatatii, urmate de un mars si un miting in fata Palatului Parlamentului. Conform Federatiei Solidaritatea […] The post VIDEO. Sistemul medical, la un pas de blocaj. Ultimul protest in strada inainte de greva generala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .