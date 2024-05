Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Adrian Constantin este un nume de referința in Austria. In anul 2020, el a obținut Premiul Wittgenstein, denumit „Nobelul Austriei”, dotat cu un premiu de 1,5 milioane de euro pentru cercetarea in domeniul modelarii matematice, miscarii valurilor si curentilor. Este recunoscut si pentru numarul…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) recunoaște la ora actuala 195 de țari, fiecare dintre acestea avand propriile caracteristici și particularitați. Din punct de vedere geografic, țarile lumii sunt imparțite pe șapte continente, iar aceasta imparțire reflecta distribuția terestra a maselor de uscat și…

- Eclipsa de Soare care va avea loc la nodul ascendent al Lunii astazi, luni, 8 aprilie 2024 , va fi o eclipsa totala de Soare . Este a 15 eclipsa totala din secolul al XXI-lea , dar a 18-a trecere a umbrei Lunii peste Pamant , in acest secol și va fi vizibila in America de Nord și o parte…

- Februarie 2024 a fost cea mai calda luna inregistrata vreodata la nivel mondial, alaturandu-se astfel unei serii de noua recorduri lunare consecutive, cu temperaturi mult peste normal in Europa, a anuntat joi Copernicus, transmite News.ro. Temperaturile oceanelor, care au fost peste recorduri de aproape…

- Luna februarie 2024 a doborat un nou record privind temperaturile, fiind cea mai calduroasa luna februarie din istorie. Este a noua luna consecutiva in care temperaturile inregistrate sunt mult peste cele normale, anunța joi observatorul european Copernicus, citat de News.ro.In ultimul sau buletin lunar,…

- O 'adancitura' bizara in campul magnetic al Pamantului, deasupra Oceanului Atlantic sudic, slabește luminile australe, potrivit unei noi cercetari, informeaza livescience.com. Anomalia Atlanticului de Sud este o regiune mare, de forma ovala, situata deasupra Americii de Sud și a sudului Oceanului…

- Testul de lansare a unei rachete Trident de pe un submarin al Marii Britanii a esuat, pentru a doua oara consecutiv, anunta BBC, conform News.ro. Testul eșuat a fost efectuat in largul coastei de est a Statelor Unite. Sistemele de propulsie ale rachetei au cedat si aceasta a aterizat in mare, in apropierea…

