Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Elevi de la „Colegiul Național Lucian Blaga” din Sebeș, vizita la Parlamentul European de la Bruxelles Elevi de la „Colegiul Național Lucian Blaga” din Sebeș, vizita la Parlamentul European de la Bruxelles Saptamana trecuta, un grup de 13 elevi de la „Colegiul Național Lucian Blaga” din Sebeș,…

- FOTO: Elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, la Parlamentul European de la Bruxelles Saptamana trecuta, un grup de 13 elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, coordonați de prof. Cornelia Todor și prof. Monica Crișan au fost beneficiarii unei mobilitați de grup la Charberoi…

- Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, reformele pe care le realizeaza țara noastra și cooperarea economica dintre Bruxelles și Chișinau au fost subiectele discutate de președinta Maia Sandu și prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, care a efectuat o vizita la Chișinau. Intr-o postare…

- USR se lupta pentru ca cei 500.000 de copii romani, plecați cu parinții lor in Uniunea Europeana, sa primeasca o șansa reala la educație in limba romana.Datele oficiale arata ca, in ultimii 14 ani, aproape jumatate de milion de copii romani s-au nascut in afara țarii. Sunt deja 6 milioane de romani…

- Mereu am avut o reținere legata de sintagma „cei care au/ ați crezut in mine…”. De crezut, și eu, și voi, credem doar in Dumnezeu. Intre oameni, maxim putem vorbi de INCREDERE. Petru asta chiar va sunt dator și va mulțumesc, fiecaruia dintre voi! Dragilor mei albaiulieni, colegilor și prietenilor din…

- Actuala presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost desemnata joi, la Congresul PPE de la Bucuresti , candidata popularilor europeni pentru un nou mandat la sefia executivului comunitar. Candidatura ei a fost aprobata cu 400 de voturi pentru si 89 impotriva, din cele 489 de voturi valabil…

- „In primul rand, impartasesc aceasta frustrare. Am aterizat aseara tarziu si, cand am dat pasaportul la sosire, mi-am amintit ca aceasta este o preocupare si o frustrare prin care fiecare cetatean roman, in fiecare zi, trebuie sa treaca. Este o discriminare, daca pot sa o spun foarte direct, dupa atatia…

- In perioada 12-13 februarie 2024, a avut loc la Parlamentul European ”Conferința interparlamentara privind stabilitatea, coordonarea economica și guvernanța in Uniunea Europeana”, organizata de Parlamentul European și Parlamentul Belgian, ca parte a dimensiunii parlamentare a Președinției belgiene a…