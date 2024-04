Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- UPDATE: S-a instalat panica in Slanic Prahova, dupa ce o intreaga strada din centrul orașului s-a prabușit din motive inca necunoscute. Mai multe familii au fost evacuate. Este vorba de oamenii care locuiesc in blocurile aflate la aproximativ 50 de metri distanta de cavernele aparute. In jurul pranzului,…

- O strada din orasul prahovean Slanic s-a prabusit, joi dimineata, la fata locului aflandu-se reprezentantii autoritatilor pentru evaluarea situatiei. Strada 23 August din orasul Slanic s-a prabusit, chiar in fața sediului Poliției, asfaltul surpandu-se pe o lungime de mai multi metri, la mica distanta…

- Autoritațile grecești au ordonat o ancheta de urgenta privind injunghierea mortala a unei femei, in fața unei secții de poliție din Atena, unde tocmai ceruse protecție impotriva fostului iubit, informeaza abc.news. Potrivit comunicatul oficial de marti, femeia, in varsta de 28 de ani, s-a prezentat…

- Politistii din Caras-Severin au deschis o ancheta, dupa ce imagini cu un barbat care trage cu un pistol intre blocuri au fost publicate pe o retea de socializare. Imaginile cu tanarul care trage cu pistolul intre blocuri au aparut in mediul online, iar poliția a deschis o ancheta pentru a stabili cine…

- Tot mai mulți cetațeni europeni, printre care mulți romani și unguri, se prefac ca sunt ucraineni și solicita autoritaților din Germania ajutoare sociale destinate refugiaților din calea invaziei ruse. Autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg au identificat mai multe persoane care susțin ca…

- 1000 de blocuri au fost lasate fara apa și caldura in București. The post 1000 de blocuri au fost lasate fara apa și caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .