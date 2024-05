Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt a pierdut acasa cu Poli Iași, scor 0-1, in etapa #8 din play-out-ul Superligii. Deși echipa era salvata de la retrogradare din etapa trecuta, suporterii sibieni nu au acceptat infrangerea. Peste 3.000 de oameni au asistat de pe stadion la meciul Hermannstadt - Poli Iași. Moldovenii au caștigat…

- Poli Iasi a obținut trei puncte uriașe in lupta pentru evitarea retrogradarii, echipa antrenata de Tony da Silva impunandu-se in fața formației FC Hermannstadt, scor 1-0, in etapa a opta din play-out-ul SuperLigii.

- Dinamo București și Petrolul Ploiești incheie luni cea de-a doua etapa din play-out-ul Superligii de Fotbal, potrivit mediafax. In prima runda din aceasta faza a competiției Dinamo a fost invinsa cu 3-0, in deplasare, de Hermannstadt, in vreme ce Petrolul a caștigat acasa cu FCU Craiova cu 1-0.Inaintea…

- Politehnica Iași și Dinamo București au remizat alb vineri seara in primul meci al etapei a 29-a a Superligii. Kopic l-a batut tactic pe Grozavu, Voicu și Abdallah au fost ironizați, Șfaițer s-a rugat sa se termine meciul in minutul 80! Primarul Iașiului a ramas fara cravata. Șapte evenimente de la…

- UTA Arad a invins Petrolul Ploiești, sambata, intr-o partida din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Cu aceasta victorie, aradenii urca o poziție in clasament și ii depașesc chiar pe ploieșteni. Partida UTA Arad-Petrolul Ploiești s-a incheiat cu scorul 1-0. Unicul gol al partidei a fost inscris…

- FC Hermannstadt a invins-o cu emotii pe FCU Craiova, cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe la Sibiu, in primul meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul portughez Ruben Fonseca (88), cu o lovitura de cap, la centrarea lui Raul Oprut.

- Poli Iasi a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii. Oaspetii au obtinut al doilea egal consecutiv cu Nicolae Dica antrenor.FC Voluntari a ajuns la sase etape consecutive fara victorie, trei egaluri si trei esecuri.…