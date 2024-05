Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 06 Mai 2024, la ora 02:11:42 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 114.5 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km SE de Sfantu-Gheorghe, 60km NV de Buzau, 61km V de Focsani, 62km…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca, duminica dimineața, s-a produs un cutremur in Romania. Ce magnitudine a avut și unde a fost inregistrat. „In ziua de 05 Mai 2024, la ora 06:00:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur…

- „In ziua de 05 Mai 2024, la ora 06:00:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 137.9 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53km N de Ploiesti, 54km SE de Brasov, 56km NV de Buzau, 60km SE de Sfantu-Gheorghe,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de Paste, in care a vorbit despre ”biruinta vietii asupra mortii si a luminii asupra intunericului”, dar si despre gandurile care se indreapta catre ”semenii aflati in suferinta, care trec prin incercarile cumplite ale unui razboi nemilos”. ”Sarbatoarea…

- Inițiativa pentru Sanatatea Femeii a ajuns in județul Hunedoara Miercuri, 6 martie, a avut loc la Deva dezbaterea regionala din cadrul proiectului “Inițiativa pentru Sanatatea Femeii”. Evenimentul face parte dintr-o serie mai lunga de dezbateri locale din toata țara. Dupa lansarea proiectului…

- Biserica din Romania care este unica in Europa. Anual, mii de turiști straini o viziteaza și raman uluiți de ce gasesc acolo. Este vorba despre biserica cu Luna din Oradea, care a fost construita intre anii 1784-1790. Catedrala este speciala datorita orologiul sau, conectat la o sfera care indica fazele…

- Mulți asiatici sosiți la munca in Romania viseaza sa devina cetațeni ai țarii noastre, pe care o considera sigura pentru viitorul copiilor. In Buzau exista deja o comunitate de nepalezi, care și-au adus aici familiile. Un cuplu chiar a adus pe lume o pereche de gemeni, la maternitatea din oraș.

- Mihai Negoț, proprietarul unei fabrici de mied din orașul Patarlagele (Buzau), a obținut medalia de aur la o importanta competiție dedicata licorii pe baza de miere. Concursul Mead Madness Cup care are loc in fiecare an in Polonia, țara miedului.