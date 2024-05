Vulcanul Ibu, situat pe insula indepartata Halmahera din Indonezia, a erupt spectaculos in noaptea de sambata spre duminica, provocand evacuarea mai multor localitați. Erupția a aruncat in aer un nor dens de cenușa gri, determinand autoritațile sa ia masuri rapide pentru a proteja populația locala. Locuitorii din șapte sate aflate pe o raza de șapte […] The post Erupția spectaculoasa a vulcanului Ibu duce la evacuari masive in Indonezia appeared first on Puterea.ro .