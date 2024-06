Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit, insa era prea tarziu pentru a putea fi salvat. Politia anunta, duminica, deschiderea unui dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari…

- Ingrijitorul lacașului de cult a fost cel care a dat alarma la 112. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Nimeni nu a fost ranit, dar biserica a ars complet. Oamenii legii au deschis și un dosar penal pentru distrugere din culpa. Potrivit ISU Alba, citat de Alba 24 , incendiul ar fi pornit…

- Incident la o gradinița din Cugir. Ingrijitoare lovita cu pumnul in fața, de mama unei fetițe. Poliția a deschis dosar penal Un incident petrecut la o gradinița din Cugir a intrat in atenția Poliției. Conflictul s-ar fi petrecut intre o ingrijitoare și mama unei fetițe. Aceasta din urma ar fi lovit-o…

- O sala de jocuri din localitatea giurgiuveana Cosoba s-a facut scrum, duminica noapte. Sala era inchisa de o saptamana si in incinta nu era nicio persoana. Politia a deschis dosar penal care vizeaza comiterea infractiunii de distrugere din culpa. Incendiul a fost anuntat la data de 22 aprilie, la ora…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Bacau au fost sesizați, pe 04 aprilie, de catre Registrul Auto Roman Bacau ca un barbat de 39 de ani, din municipiu, ar fi prezentat pentru certificarea autenticitații, un autoturism care figura in baza de date urmarit internațional. Din cercetari a reieșit…

- Politistii au deschis un dosar pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil de doi ani aflat la o stana din judetul Dolj a murit dupa ce a baut o substanta toxica, relateaza News.ro.Politistii au fost sesizati luni seara, de o femeie din comuna Poiana Mare, ca un minor ar fi baut o substanta toxica si…

- Politistii au deschis dosar penal si fac o ancheta, dupa ce un elev de 6 ani de la Liceul "William Shakespeare" din Timisoara a fost lovit de un cadru didactic, informeaza News.ro.Incidentul a avut loc in data de 15 ianuarie, iar Politia a fost sesizata pe 24 ianuarie, noteaza Timis Online.Parintii…