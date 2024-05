Elevii se intorc in banci de miercuri, 8 mai. Cand va fi urmatoarea vacanta?

Elevii se vor intoarce la scoala pentru modulul 5 ultimul al acestui an scolar, care va avea o durata de aproximativ o luna si jumatate, pana in 21 iunie, cand va incepe vacanta de vara.Astfel, atmosfera scolara revine la normalitate, cu emotia si entuziasmul specific inceputului de sfarsit de an scolar.Pentru clasele a XII a zi, a XIII a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII a anul scolar are o du ...