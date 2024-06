Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc la Oradea. Șase copii au fost raniți ușor dupa ce doua tobogane gonflabile au fost rasturnate de vant in cadrul evenimentului Festivalul Copiilor din Oradea.Incidentul a avut loc sambata dupa-amiaza in Cetatea Oradea, in locul in care se desfașura festivalul. Șase copii au avut…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 15 ranite dupa ce o scena s-a prabușit la un miting de campanie electorala in statul Nuevo Leon din nordul Mexicului, transmite BBC. Scena prabușita in Mexic. Incidentul a avut loc in timp ce un candidat de centru-stanga la președinția țarii, Jorge Alvarez…

- O persoana a murit si alte cateva au fost ranite la bordul unui avion al Singapore Airlines care a fost afectat de „turbulente puternice” in timpul unui zbor pe ruta Londra – Singapore si a trebuit sa fie redirectionat marti spre Bangkok, a anuntat compania aeriana, informeaza AFP. „Putem confirma ca…

- O serie de cutremure de o intensitate inedita in ultimii 40 de ani au fost inregistrate luni seara in regiunea vulcanica a Campiilor Flegree, langa Napoli, sudul Italiei. Autoritațile au transmis ca nu s-au produs pagube majore. Un cutremur cu magnitudinea 4,4, cel mai puternic din ultimii 40 de ani,…

- Un primar din Gorj se afla in centrul unui scandal, dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține partidul AUR. Caz halucinant in Gorj, unde un primar ar fi lovit cu mașina o tanara care susține un partid advers. Incidentul a avut loc in comuna Stejari, condusa de primarul Partidului Social Democrat…

- Pompierii intervin, marti, la un incendiu produs in Sectorul 2 al Capitalei. Arde o locuinta si acoperisul celei de-a doua. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta, situata pe str. Culea Nicolae din Sectorul 2. Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip…

- Un elev a fost injunghiat in fața Liceului Iuliu Maniu din București. Baiatul, elev in clasa a 10-a, a fost atacat de un adolescent de aceeași varsta, informeaza Antena 3. Victima a fost transportata imediat la spital. Din fericire, aceasta nu ar fi fost ranita foarte grav, suferind rani artificiale…