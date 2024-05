Stiri pe aceeasi tema

- Rapoartele de la TA3, un post de televiziune slovac, spun ca Fico, in varsta de 59 de ani, a fost lovit in stomac dupa ce patru focuri de arma au fost trase in afara Casei de Cultura din orașul Handlova, la aproximativ 150 de kilometri (93 de mile) nord-est de capitala, unde liderul se intalnea cu suporterii.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri ca este socat sa afle de faptul ca prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico , a fost impuscat si ca ii doreste insanatosire completa si rapida. ”Socat sa aflu de faptul ca prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost impuscat. Ii doresc insanatosire completa…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul armat in urma caruia premierul slovac, Robert Fico, a fost impușcat in orașul Handlova. Șeful statului roman a subliniat ca astfel de acte extremiste amenința valorile europene de baza.

- Publicația Pravda a publicat imagini cu momentul in care forțele de ordine il duc spre mașina pe premierul Slovaciei, Robert Fico, imediat dupa ce acesta a fost impușcat in piept și abdomen, scrie hotnews.ro .

- Peter Pellegrini a caștigat alegerile prezidențiale in Slovacia iar dupa ce va fi instalat ca șef al statului urmeaza a-și continua relația buna pe care o are cu premierul Robert Fico. Premierul Fico s-a manifestat deja ca anti – ucrainean și pro – rus iar analiștii occidentali se tem ca, prin alegerea…