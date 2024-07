Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat Slovacia ca va lansa o actiune in justitie imediata daca guvernul de la Bratislava continua sa avanseze proiectul legislativ care le cere ONG-urilor cu finantare externa sa se autointituleze „organizatii cu sprijin strain”, relateaza Reuters.

- Ungaria va bloca finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina din „Facilitatea Europeana pentru Pace” pana cand autoritațile de la Kievul vor permite reluarea livrarilor de petrol ale companiei ruse Lukoil catre Ungaria si Slovacia, relateaza agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.„Vom continua…

- Ungaria și Slovacia au cerut Comisiei Europene sa medieze o procedura de consiliere cu Ucraina, a declarat luni ministrul de externe al Ungariei, dupa ce Kievul a plasat grupul rus Lukoil pe o lista de sancțiuni, oprind livrarile sale catre cele doua țari, potrivit Reuters. Slovacia și Ungaria au intensificat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a declarat marti sprijinul fata de candidatura premierului interimar olandez Mark Rutte pentru acest post si a estimat ca Alianta este foarte aproape de a lua o decizie asupra celui care-i va succeda, dupa ce Ungaria si Slovacia si-au ridicat obiectiile…

- Ungaria și Slovacia și-au exprimat sprijinul pentru candidatura lui Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO, un pas important pentru premierul olandez in exercițiu in obținerea acestui post de top, scrie Reuters. NATO ia decizii prin consens, astfel ca orice candidat are nevoie de sprijinul…

- “Vrem sa dam sange maghiar pentru Ucraina? Nu vrem! Nu vom merge la razboi si nu vom muri pentru altii pe taram strain”, a spus Orban, potrivit MTI. „Acesta este adevarul ungurilor”, iar acum sarcina dumneavoastra este sa transformati „adevarul ungurilor in adevar european”, a adaugat el. Viktor Orban…

- Starea prim-ministrului slovac Robert Fico s-a stabilizat, dar ramane grava, a declarat sambata ministrul Sanatatii din tara, in urma tentativei de asasinat de miercuri impotriva liderului central- european, transmite Reuters.De asemenea, viceprim-ministrul Slovaciei a mai spus ca transferul lui Fico…

- Presedintele ales al Slovaciei, Peter Pellegrini, a cerut joi partidelor politice sa-si suspende campania pentru alegerile europene programate pentru 8 iunie in tara, la o zi dupa tentativa de asasinat asupra premierului Robert Fico, transmite AFP. „Fac apel la toate partidele sa-si suspende temporar…