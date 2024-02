UE oferă ajutor umanitar în valoare de 83 de milioane euro pentru a sprijini persoanele din Ucraina şi Republica Moldova „Atacurile indreptate intentionat de catre Rusia asupra infrastructurii energetice si civile esentiale a Ucrainei, cum ar fi spitalele, scolile si retelele electrice, afecteaza grav accesul cetatenilor la serviciile de baza. Cu fiecare nou bombardament, din ce in ce mai multi ucraineni raman fara locuinta si au nevoie de asistenta si de adapost in conditii de ger. Avand in vedere ca se estimeaza ca 14,6 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar in Ucraina, aceasta noua finantare vine intr-un moment crucial”, precizeaza comunicatul de presa al Executivului european. Din finantarea umanitara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

