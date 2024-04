Elon Musk a sosit duminică la Beijing, într-o vizită neanunţată Presa de stat chineza a relatat ca Musk s-a intalnit cu premierul Li Qiang la Beijing, timp in care Li i-a spus lui Musk ca dezvoltarea Tesla in China ar putea fi privita ca un exemplu de succes al cooperarii economice si comerciale dintre SUA si China. „Onorat sa ne intalnim cu premierul Li Qiang. Ne cunoastem acum de multi ani, de la inceputul zilelor din Shanghai”, a postat Musk pe platforma de socializare X, in timp ce aparea intr-o poza cu premierul. Tesla a ajuns la un acord cu autoritatile chineze pentru o fabrica in Shanghai, prima sa unitate de productie in afara Statelor Unite, in 2018.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

