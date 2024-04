Stiri pe aceeasi tema

- In stilul caracteristic, scurt si fara detalii, Elon Musk a anuntat, pe X/Twitter, ca Tesla va prezenta, pe data de 8 august, un asa-numit robotaxi. Robotaxi este denumirea generica folosita pentru masinile autonome care pot indeplini functii de taximetrie, transportand pasagerii fara ca la volan sa…

- Tesla a declarat ca preturile vehiculelor sale Model Y vor creste cu aproximativ 2.000 de euro (2.177 USD) in unele tari europene, incepand cu 22 martie, potrivit unui comunicat al companiei de sambata. Producatorul auto a anuntat vineri cresteri ale preturilor pentru toate masinile Model Y din SUA…

- Statele Unite au avertizat națiunile din insulele din Pacific impotriva asistenței din partea forțelor de securitate chineze, dupa ce Reuters a raportat ca poliția chineza lucreaza in atolul indepartat Kiribati, vecin cu Hawaii, informeaza Mediafax. Comisarul interimar al poliției din Kiribati, Eeri…

- Ford Motor a redus preturile SUV-ului sau electric Mustang Mach-E cu pana la 8.100 de dolari. Asta dupa ce vanzarile au scazut puternic in ianuarie, transmite Reuters. Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD,…

- Dupa ce o instanța din Delaware a respins marți pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk, directorul general al Tesla și un consiliu de administrație considerat captiv al acestuia trebuie sa gaseasca o modalitate de a negocia un contract de inlocuire, ceea ce nu va fi ușor, apreciaza…

- Un judecator din Delaware a anulat, marti, pachetul salarial record de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla (TSLA.O), calificand compensatia acordata de Consiliul de Administratie al producatorului de vehicule electrice drept „o suma de neinteles”, nedreapta fata de actionari, transmite…

- AUTO GEELY Al doilea mare producator auto din China dupa vanzari a declarat pe 22 decembrie ca vanzarile sale de vehicule electrice vor fi probabil afectate de o intarziere a livrarilor. MICHELIN Patru fabrici din Spania detinute de producatorul francez de anvelope si-au oprit productia in perioada…

- Compania Tesla a pierdut 80 de miliarde de dolari din valoarea de piața intr-o singura zi. Scaderea s-a produs joi dupa dupa ce Elon Musk a avertizat ca scaderile vor incetini in 2024.Tesla a scazut joi cu peste 12%, potrivit Reuters. Acțiunile Tesla au suferit cea mai mare pierdere procentuala…