Producătorul de cipuri Micron Technology urmează să primească subvenţii de 6,1 miliarde de dolari de la Departamentul pentru Comerţ al SUA Pachetul de subventii, care nu este inca finalizat, va finanta unitati de fabricare a cipurilor din New York si Idaho, prin intermediul legii cipuri si stiinta, a declarat senatorul din New York, intr-un comunicat. ”Aceasta investitie federala monumentala si istorica va impulsiona si va propulsa Micron sa dea viata proiectului sau transformator de peste 100 de miliarde de dolari, cu patru fabrici din centrul New York-ului, creand aproximativ 50.000 de locuri de munca”, a spus el. Micron planuieste sa construiasca un complex de fabrici de cipuri in New York, in urmatorii 20 de ani, a adaugat senatorul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

