OFICIAL: finala CM 2026 pe un stadion de 1,6 miliarde dolari!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada de seceta a listarilor din ultimii doi ani, analistii se asteapta ca ofertele publice initiale din Statele Unite sa isi revina in 2024, pe baza asteptarilor pentru o aterizare lina a economiei SUA. Dar redresareaa fost inegala pana acum. Amer Sports, care detine o serie de marci de sport…

- Guvernul american a aprobat joi vanzarea de drone militare catre India in valoare de patru miliarde de dolari, intr-un moment in care cele doua tari depun eforturi pentru a-si consolida cooperarea, inclusiv cea militara, relateaza AFP.Vanzarea a 31 de drone ultra-sofisticate de tip MQ-9B Sky Guardians…

- Administratia Biden urmeaza sa acorde subventii de miliarde de dolari marilor producatori de cipuri folosite de o serie de industrii incluzand sistemele de telefonie mobila 5G, automobile conectate, computere ultraperformante si multe altele, scrie News.ro.Aceste planuri vin in contextul in care…

- Pasagerii din Cluj-Napoca si Chisinau vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti, dupa ce operatorul aerian HiSky a adaptat programul zborurilor, astfel incat durata conexiunii sa fie de numai o ora si 10 minute.

- Am depus astazi o coroana de flori la Cimitirul Arlington din Washington in semn de respect fața de cei care și-au dat viața pentru #libertate. Ca fiu de militar, a cinsti memoria eroilor cazuți in lupta nu este doar un gest simbolic, ci reprezinta o datorie de conștiința!" a scris șeful guvernului…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a anuntat, sambata, la COP28 de la Dubai, o contributie de trei miliarde de dolari la Fondul verde pentru clima, relateaza AFP, potrivit news.ro"Sunt mandra sa anunt un nou angajament de 3 miliarde de dolari pentru Fondul verde pentru clima,…

- Departamentul de Justitie al SUA solicita peste 4 miliarde de dolari de la Binance Holdings, ca parte a unei propuneri de finalizare a unei investigatii care dureaza de ani de zile, a informat luni Bloomberg News, citand persoane familiare cu discutiile, transmite Reuters preluat de news.roNegocierile…

- La 60 de ani de existența, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, se va afla in America, la invitația Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii, in cadrul unui turneu aniversar, in perioada 24 noiembrie – 4 decembrie 2023.