Blinken îndeamnă, la Shanghai, Washingtonul şi Beijingul să-şi gestioneze diferendele în mod ”responsabil” ”Avem obligatia fata de poporul nostru si fata de lume sa ne gestionam relatiile intre tari in mod responsabil”, a declarat seful diplomatiei americane la Shanghai, unde s-a intalnit cu seful local al Partidului Comunist Chinez (PCC, unic). Blinken a sosit in China miercuri, cu misiunea de a creste presiunile asupra Beijingului in diverse dosare – ca sustinerea Rusiei – si de a cauta mai multa stabilitate. El si-a inceput vizita la Shanghai, unde a asistat la un meci de baschet intre doua echipe care au jucatori americani. Seful diplomatiei americane urmeaza sa fie primit vineri la Bijing de lideri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

