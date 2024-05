Ploi torențiale și grindină distrug grădini și livezi în mai multe zone din țară Duminica, fenomene meteorologice extreme au lovit mai multe regiuni din țara, aducand ploi torențiale și caderi de grindina devastatoare. Imagini cu furia naturii au fost distribuite pe rețelele de socializare, in timp ce oamenii iși exprimau disperarea fața de pagubele aduse gradinilor și livezilor. Localitați precum Tebea din județul Hunedoara și Siria din județul Arad […] The post Ploi torențiale și grindina distrug gradini și livezi in mai multe zone din țara appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

