Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor convorbiri telefonice dintre presedintii american si chinez, Joe Biden si Xi Jinping, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a mers vineri intr-o vizita oficiala in China. In timpul discutiilor, au iesit din nou la lumina tensiunile dintre cele doua state.

- Intr-o Rusie aflata in razboi, exista un singur candidat adevarat și un singur caștigator: Vladimir Putin, scrie vineri Reuters, intr-o analiza in care incearca sa explicele motivele din cauza carora liderul de la Kremlin reușește sa caștige, pe banda rulanta, alegerile din țara.In timp ce rușii au…

- Ambele parti au discutat si despre facilitarea schimburilor interpersonale in cadrul intalnirii desfasurate vineri, a spus ministerul, adaugand ca discutiile dintre cei doi au fost „france, substantiale si constructive”. ”Reducerea riscului prin indepartarea de China si construirea unor curti mici si…

- Razboi in Ucraina, ziua 722. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca SUA nu vor renunța la susținerea Ucrainei chiar daca administrația președintelui Joe Biden a ramas fara bani pentru Kiev.

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi intr-o convorbire telefonica purtata cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor trebuie sa se opuna „ingerintelor” straine, potrivit postului televiziunii publice de la Beijing, CCTV, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China si Rusia denunta cu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare Ucrainei…

- Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, s-a referit la planurile Ucrainei de a refuza tranzitul gazului rusesc catre Europa dupa incheierea actualului contract, in 2024, și la consecințele unei astfel de hotarari, noteaza Rosbalt, potrivit Rador Radio Romania. "Intrebarea care…

- Rusia a negat vineri informațiile aparute in Bloomberg, potrivit carora președintele Vladimir Putin a „testat terenul” in ceea ce privește SUA și ca ar fi dat semnale ca ar fi dispus sa discute privind o eventuala incetare a conflictului din Ucraina. Sursele Bloomberg sustin ca Putin „ar putea fi dispus…