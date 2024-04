Comisarul pentru Comerţ al UE avertizează în privinţa unei ”înarmări a comerţului”, pe fondul tensiunilor dintre SUA şi China Dombrovskis, a declarat pentru CNBC ca nu crede ca ”protectionismul” comercial este raspunsul la tensiunile geopolitice accentuate, dar a insistat ca blocul este dispus sa se apere in noul mediu comercial. ”Peisajul geopolitic se schimba, devine mai fragmentat, devine mai conflictual, vedem inarmarea comertului. Asa ca trebuie sa ne dotam, ca Uniune Europeana, pentru a functiona in aceasta lume mai conflictuala”, a declarat Dombrovskis pentru Karen Tso de la CNBC. Comentariile sale au venit ca raspuns la observatiile facute marti de fostul presedinte al Bancii Centrale Europene si fostul prim-ministru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

