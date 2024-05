Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul inregistreaza peste 10 milioane de vizite lunare in mall-uri. Dintre cele 12 mall-uri din Capitala, trei atrag lunar 3 milioane de vizite, iar doua dintre acestea se apropie de un trafic de aproape doua milioane de vizite pe luna. Brand Management, lider pe piața de indoor advertising din…

- Anunțul de participare la licitația deschisa in vederea identificarii proiectanților și constructorilor care sa aduca metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul este public in Sistemul Electronic de Achiziții Publice Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate de lider de asociere (alaturi de…

- Cristian Popescu Piedone, principalul candidat la Primaria Capitalei, promite ca va avea grija de București și de toți cetațenii pe care politicienii ii „batjocoresc fara mila!” „Turbați dupa caftan, v-ați pierdut infațișarea de oameni! Ați uitat de oamenii nedreptațiți și mințiți de Nicușor Dan și…

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, ca liberalii nu pot lasa Capitala “pe mana nepriceputilor, a circarilor politici, a celor care timp de patru ani mai mult s-au victimizat decat au construit”, mentionand ca Bucurestiul are nevoie de “o terapie de soc aplicata cu viziune si…

- Victor Ponta a vorbit despre simpatiile și antipatiile sale dintre candidații la posturile de primari din București, intr-o apariție la un post de televiziune. El a spus și ce crede ca se poate intampla daca Piedone și-ar retrage candidatura. „Sigur ca am o simpatie personala pentru Piedone. Nu doar…

- Președintele PNL București, Sebastian Burduja, despre care Puterea a scris ca are cele mai mari șanse sa fie candidatul alianței PSD-PNL la Primaria Capitalei, a comentat ultimul sondaj de opinie, cel comandat de Nicușor Dan. Sebastian Burduja a acordat recent un interviu in care a spus ca Bucureștiul…

- Se implinesc 47 de ani de la cutremurul din 1977, iar previziunile in cazul unui eveniment asemanator nu sunt deloc bune. Potrivit ultimelor statistici, un sfert dintre locuitorii Capitalei – orașul care a inregistrat cele mai mari pierderi in urma seismului din `77 – ar avea de suferit, transmite Fundația…