Bucureștii în focuri: începe războiul pentru primării Cu cateva saptamani inainte de alegerile locale, Bucureștiul devine epicentrul unei confruntari politice fara precedent, cu 56 de candidați care iși disputa fotoliile de primari in Capitala. Lista finala a candidaților a fost confirmata miercuri seara, stabilindu-se astfel competitorii care se vor lupta pentru funcțiile de primar general și cele șase funcții de primari de […] The post Bucureștii in focuri: incepe razboiul pentru primarii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paștele a fost, dintotdeauna, și un prilej de petrecere pentru romani. De-a lungul timpului, modul de sarbatorire a variat, in funcție de vremuri și de imprejurari. Despre cum se intamplau lucrurile in anii 1880, in Capitala, ne povestește Constantin Bacalbașa, in lucrarea sa ”Bucureștii de altadata”.…

- Intr-o lume a bucatariei internaționale, Bucureștiul se remarca din nou cu o inovație culinara surprinzatoare: supa crema de mici. Aceasta rețeta inedita, creata din trei ingrediente simple – mici pasați, cartofi prajiți și lapte de vaca – a devenit un adevarat hit gastronomic in Capitala și poate fi…

- Bucureștiul inregistreaza peste 10 milioane de vizite lunare in mall-uri. Dintre cele 12 mall-uri din Capitala, trei atrag lunar 3 milioane de vizite, iar doua dintre acestea se apropie de un trafic de aproape doua milioane de vizite pe luna. Brand Management, lider pe piața de indoor advertising din…

- Cristian Popescu Piedone, principalul candidat la Primaria Capitalei, promite ca va avea grija de București și de toți cetațenii pe care politicienii ii „batjocoresc fara mila!” „Turbați dupa caftan, v-ați pierdut infațișarea de oameni! Ați uitat de oamenii nedreptațiți și mințiți de Nicușor Dan și…

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- Președintele PNL București, Sebastian Burduja, despre care Puterea a scris ca are cele mai mari șanse sa fie candidatul alianței PSD-PNL la Primaria Capitalei, a comentat ultimul sondaj de opinie, cel comandat de Nicușor Dan. Sebastian Burduja a acordat recent un interviu in care a spus ca Bucureștiul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu-l mai vrea deloc pe Nicușor Dan in fruntea Primariei Capitalei ”pentru ca nu are aptitudini de administrare”. Premierul Marcel Ciolacu a exprimat opinia ca Nicusor Dan , actualul primar al Capitalei, a ratat oportunitatea de a aduce imbunatațiri in viața bucureștenilor…

- Se implinesc 47 de ani de la cutremurul din 1977, iar previziunile in cazul unui eveniment asemanator nu sunt deloc bune. Potrivit ultimelor statistici, un sfert dintre locuitorii Capitalei – orașul care a inregistrat cele mai mari pierderi in urma seismului din `77 – ar avea de suferit, transmite Fundația…