Se organizează cursuri de pregătire în caz de cutremur, în școlile din București Se implinesc 47 de ani de la cutremurul din 1977, iar previziunile in cazul unui eveniment asemanator nu sunt deloc bune. Potrivit ultimelor statistici, un sfert dintre locuitorii Capitalei – orașul care a inregistrat cele mai mari pierderi in urma seismului din `77 – ar avea de suferit, transmite Fundația Comunitara București. Iar discuțiile despre pregatirea necesara in cazul dezastrelor naturale lipsesc in continuare. In acest sens, elevii din peste 20 de scoli bucureștene vor fi instruiti cu privire la regulile de comportament pentru seisme. Este vorba de o campanie care se va desfașura intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a reconfirmat candidatura la Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), marți seara, in direct. Anuntul initial privind participarea la alegerile pentru Capitala, asteptat cu mult interes de numerosii sai sustinatori, l-a…

- Așa cum multa lume știe, Bucureștiul a avut o perioada extrem de infloritoare, mai ales la inceputul secolului al XX-lea, cand influențele parisiene erau la moda, de aici și numele de Micul Paris. Printre multitudinea de cartiere construite, dupa anii 30, se regasește și cartierul din Bucuresti considerat…

- Președintele PNL București, ministrul Sebastian Burduja, a lansat joi, 25 ianuarie, un sondaj online prin care ii invita pe bucureșteni sa iși spuna parerea despre primarul general Nicușor Dan și a spus ce iși dorește pentru București, precizand ca soluția este „calea dreapta, calea liberala”.„M-ați…

- La aproximativ patru luni de la precedenta vizita, este anunțata la București o noua misiune a Fondului Monetar International (FMI), condusa de Jan Kees Martijn. Aceasta urmeaza „sa analizeze recentele evolutii economice si financiare și sa realizeze o actualizare a perspectivelor macroeconomice”. Misiunea…

- Bucureștiul s-a trezit sambata dimineața sub o ninsoare puternica, amintind de zapezile de altadata. Bucureștiul este acoperit de zapada in urma unei ninsori puternice care a avut loc in cursul nopții. Intr-un interval de cateva ore, stratul de zapada a atins aproximativ 10 cm, iar condițiile meteorologice…

- Un an 2023 și un Craciun de neuitat pentru Ianis Hagi și Elena Tanase, care s-au cununat civil la București, in zoia de Craciun. Pentru Ianis Hagi, atacantul naționalei de fotbal, dincolo de calificarea cu echipa Romaniei la Europenele de fotbal, evenimentul de astazi ii aduce și implinirea pe plan…

- Sebastian Burduja l-a criticat aspru pe Nicușor Dan. Ministrul Energiei susține ca nu i-ar da nota de trecere edilului pentru activitatea prestata la primaria Capitalei. Burduja a mai declarat ca Bucurestiul poate mai mult si trebuie sa arate mult mai bine. „Cu siguranta sunt pregatit sa-mi asum aceasta…