Victor Ponta: „Am o simpatie personală pentru Piedone” Victor Ponta a vorbit despre simpatiile și antipatiile sale dintre candidații la posturile de primari din București, intr-o apariție la un post de televiziune. El a spus și ce crede ca se poate intampla daca Piedone și-ar retrage candidatura. „Sigur ca am o simpatie personala pentru Piedone. Nu doar ca a fost primar la doua sectoare, ci pentru ca eu cred ca a fost un țap ispașitor pentru nenorocirea de la Colectiv. Nenorocirea de la Colectiv s-a intamplat, se poate intampla oricand, nu aveau ce sa faca nici pompierii, nici doctorii mai mult. Pana la urma, domnul Cirstoiu, care era atunci manager,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

