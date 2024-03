Victor Ponta spune fără echivoc: „Eu îl votez pe Piedone!” Intr-o postare pe Facebook, fostul premier Victor Ponta declara, vorbind despre Piedone : „eu il votez, și, probabil, mulți bucureșteni!”. In aceiași postare il critica dur pe Nicușor Dan. „Sunt bucureștean de 51 de ani; ca pe toți bucureștenii ma enerveaza sa imi spuna “Partidul” pe cine sa votez la Primaria Generala – am destula minte, informații și orgoliu sa decid cu mintea mea ! In 2008 “Partidul” mi-a spus sa votez pe altcineva- și totuși l-am susținut public pe Sorin Oprescu. In 2012, cand era tot o Alianța PSD – PNL ca acum, am fost suficient de inteligenți sa nu cerem bucureștenilor sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

