Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au crescut luni cu aproape 7% la Bursa de la New York, dupa ce producatorul auto a anuntat majorarea preturilor la vehiculele electrice Model Y din unele tari europene si din SUA, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Din 22 martie, preturile vehiculelor electrice Model Y vor creste…

- Ford Motor a redus preturile SUV-ului sau electric Mustang Mach-E cu pana la 8.100 de dolari. Asta dupa ce vanzarile au scazut puternic in ianuarie, transmite Reuters. Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD,…

- Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD. Versiunea de varf Mach-E GT va costa cu aproximativ 7.600 USD mai putin, respectiv 52.395 USD. Alte versiuni, inclusiv versiunea premium cu autonomie extinsa, vor avea…

- Producatorul auto japonez asteapta ca vehiculul sa intre in productie intre sfarsitul lui 2025 si inceputul lui 2026, potrivit unui purtator de cuvant al acestuia. Proiectul face parte din planurile anuntate anterior de producatorul auto japonez de a investi 35 de miliarde de dolari in vehicule electrice…

- AUTO GEELY Al doilea mare producator auto din China dupa vanzari a declarat pe 22 decembrie ca vanzarile sale de vehicule electrice vor fi probabil afectate de o intarziere a livrarilor. MICHELIN Patru fabrici din Spania detinute de producatorul francez de anvelope si-au oprit productia in perioada…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeana sa finalizeze crearea unei uniuni bancare si a pietelor de capital, astfel incat blocul sa poata concura cu SUA si China pentru tehnologii noi, transmite Reuters. Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai…

- Compania Tesla a pierdut 80 de miliarde de dolari din valoarea de piața intr-o singura zi. Scaderea s-a produs joi dupa dupa ce Elon Musk a avertizat ca scaderile vor incetini in 2024.Tesla a scazut joi cu peste 12%, potrivit Reuters. Acțiunile Tesla au suferit cea mai mare pierdere procentuala…

- Musk a spus ca cresterea va fi ”considerabil mai mica”, deoarece Tesla se concentreaza pe un vehicul electric de generatie urmatoare mai ieftin, care urmeaza sa fie produs la fabrica sa din Texas in a doua jumatate a anului 2025, ceea ce este de asteptat sa declanseze urmatorul boom al livrarilor. Dar…