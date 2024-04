Urmează trei zile intense de business la a VII-a ediție FoodIntelForum Ediția a VII-a a FoodIntelForum.ro, evenimentul emblematic pentru agribusiness, producția alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa, va avea loc in perioada 24-26 aprilie 2024. Pe parcursul a trei zile, Bucureștiul va fi gazda unei reuniuni de excepție, adunand la un loc antreprenori de varf, conducatori ai autoritaților centrale și locale, mediul academic, producatori tradiționali și șefi de companii multinaționale. Tematica centrala a forumului va fi adaptarea la contextul actual, marcat de crize multiple. Discuțiile se vor concentra pe soluții concrete de business, accelerarea dezvoltarii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

