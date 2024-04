Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile si obligatiunile asiatice au scazut vineri, in timp ce monedele de refugiu, aurul si titeiul au crescut, dupa stirile ca Israelul a atacat Iranul, intensificand ingrijorarile cu privire la un conflict regional mai amplu care ar putea pune in pericol aprovizionarea cu petrol, transmite Reuters.

- Pretul actiunilor Trump Media & Technology Group a scazut luni cu peste 22%, dupa ce compania de aplicatii de social media, strans legata de fostul presedinte Donald Trump, a raportat o pierdere neta de 58,2 milioane de dolari, la venituri de doar 4,1 milioane de dolari in 2023, relateaza CNBC,…

- In ciuda acestei scaderi a actiunilor, capitalizarea de piata a companiei este inca de peste 6,8 miliarde de dolari dupa declaratia sa la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse care a dezvaluit pierderea pentru anul trecut. O mare parte din pierderea neta pare sa provina din cheltuiala cu dobanzi…

- Tranzactionarea cu actiuni ale Trump Media & Technology Group (TMTG) a fost oprita pentru scurt timp, pe fondul cresterii, din cauza volatilitatii, inainte de a fi reluata in jurul orei 9:40 ET. Peste 6,5 milioane de actiuni Trump Media au fost tranzactionate pana la ora 9:50 a.m. Simbolul DJT a debutat…

- Compania, care se va numi Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), este rezultatul unei combinatii dintre compania lui Trump si compania de tip fantoma Digital World Acquisition Corp, deja listata la bursa. Majoritatea actionarilor DWAC au votat vineri pentru aprobarea fuziunii cu TMTG. Acea fuziune…

- Legea, numita Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, a fost introdusa pe 5 martie. Doua zile mai tarziu, aceasta era deja votata in unanimitate de Comisia pentru Energie si Comert. Pentru ca este controlata de un adversar strain, legea se refera la TikTok ca la o amenintare…

- Bitcoin a crescut vineri cu 5%, pana la maximul ultimei luni, sustinut de ceea ce analistii au spus ca a fost un val de cumparari inaintea evenimentului de injumatatire a valorii sale din aprilie si pe masura ce iesirile recente din fondurile tranzactionate la bursa au incetinit, transmite Reuters,…

- Pretul bitcoin a crescut pana la un varf al sesiunii de 47.705 de dolari, cel mai mult din ianuarie, dupa ce primele produse bitcoin tranzactionate la bursa in SUA au primit aprobarea autoritatilor de reglementare. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume era ultima data in urcare cu 3,5%, la 46.946…