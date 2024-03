New York Community Bancorp a anunţat o majorare de capital de 1 miliard de dolari; acţiunile au urcat cu 30% după anunţ NYCB a convenit asupra unui acord cu mai multe firme de investitii, inclusiv Liberty Strategic Capital al lui Mnuchin, Hudson Bay Capital si Reverence Capital Partners, pentru peste 1 miliard de dolari, in schimbul unor actiuni la banca regionala, potrivit unui comunicat de presa de miercuri dupa-amiaza (ora locala). Mnuchin va fi unul dintre cei patru noi membri ai consiliului de administratie al bancii, ca parte a acordului. Joseph Otting, fost controlor al valutei, se alatura si el in consiliu si preia functia de CEO. Reuters si The Wall Street Journal au relatat miercuri mai devreme ca banca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

