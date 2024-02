Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times. Compania ar vinde actiuni existente intr-o…

- Nvidia a depașit luni pentru scurt timp Amazon in ceea ce privește capitalizarea bursiera, in condițiile in care euforia din jurul inteligenței artificiale a catapultat producatorul de cipuri pe locul al patrulea in topul celor mai valoroase companii americane, scrie Reuters.La un nivel-record de 734,96…

- Exxon a declarat un dividend pentru primul trimestru de 95 de centi pe actiune, platibil pe 11 martie. Compania a returnat 32,4 miliarde de dolari actionarilor in 2023, prin dividende de 14,9 miliarde de dolari si rascumparari de actiuni de 17,4 miliarde de dolari. Iata ce a raportat Exxon pentru trimestrul…

- Directorul general al Open AI, Sam Altman, vrea sa stranga miliardele de dolari pentru a deschide o retea de fabrici care sa produca cipuri pentru AI, a relatat Bloomberg News, scrie Ziarul Financiar.Urmatorul pas in revolutia ChatGPT: Sam Altman, seful Open AI, vrea sa stranga miliarde de dolari…

- Termenii, evaluarea si calendarul rundei de finantare nu au fost inca finalizate si inca se pot schimba, se arata in articol. OpenAI a purtat, de asemenea, discutii pentru a strange fonduri pentru o noua companie in domeniul cipurilor, cu G42, firma cu sediul in Abu Dhabi. Nu este clar daca cele doua…

- Au loc discutii intre Altman si cel putin un membru al consiliului de administratie, Adam D’Angelo, iar fostul CEO ar putea reveni ca director intr-un consiliu de tranzitie. OpenAI nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii a Reuters. Compania de inteligenta artificiala din spatele ChatGPT l-a…

