- Compania ar vinde actiuni existente intr-o asa-numita oferta de licitatie condusa de firma de capital risc Thrive Capital. Conform acordului, angajatii vor putea sa incaseze bani pe actiunile detinute la companie, mai degraba, in locul unei runde de finantare traditionala prin care compania ar strange…

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times,. Compania ar vinde actiuni existente…

- Ultimul an a fost marcat de discuții pe tema Inteligenței Artificiale, majoritatea fiind scandaluri de amploare mondiala, precum concedierea lui Sam Altman, care s-a lasat cu intoarcerea sa dupa doar o saptamana. Iata ca mai sunt doar cateva zile pana in 2024 și avem parte de un alt scandal care se…

- Termenii, evaluarea si calendarul rundei de finantare nu au fost inca finalizate si inca se pot schimba, se arata in articol. OpenAI a purtat, de asemenea, discutii pentru a strange fonduri pentru o noua companie in domeniul cipurilor, cu G42, firma cu sediul in Abu Dhabi. Nu este clar daca cele doua…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care…

- Au loc discutii intre Altman si cel putin un membru al consiliului de administratie, Adam D’Angelo, iar fostul CEO ar putea reveni ca director intr-un consiliu de tranzitie. OpenAI nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii a Reuters. Compania de inteligenta artificiala din spatele ChatGPT l-a…

- Sam Altman si consiliul de administratie al OpenAI au inceput discutii cu scopul de a-l aduce inapoi pe fostul CEO al startupului de inteligenta artificiala, a informat marti Bloomberg News, citand oameni familiarizati cu problema.Au loc discutii intre Altman si cel putin un membru al consiliului…

- OpenAI l-a numit pe fostul sef al Twitch, Emmett Shear, in functia de CEO interimar, in timp ce seful in exercitiu Sam Altman s-a mutat sa sustina dezvoltarea inteligentei artificiale de catre Microsoft, intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor care a incheiat un weekend tumultuos pentru startupul…