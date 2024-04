Puma, “spionaj comportamental” pentru creșterea afacerii Compania Puma, producator de articole de imbracaminte și incalțaminte sport, cu prezența la nivel global, a implementat noi metode de creștere a afacerii, intr-un contract cu SAP, lider de piața in domeniul aplicațiilor software pentru intreprinderi. Printr-o soluție originala inovatoare, poate fi “spionat” interesul clienților fața de brandul Puma și noile produse lansate pe piața […] The post Puma, “spionaj comportamental” pentru creșterea afacerii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

